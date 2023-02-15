Depremde hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve 3 çocuğu yan yana toprağa verildi

Borsa açıldı mı ve işlemler başladı mı?



Doğan ÇİZMECİ/ADANA, (DHA)- HATAY'ın Antakya ilçesinde depremde yaşamını yitiren polis memuru Muhammed Uçar (43) ve eşi Çiğdem Şenoğlu Uçar (40) ile çocukları Tuna (6), Göksu (3) ve ikizi Cansu Uçar (3), Adana´da yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ilden Hatay'da polis memuru Muhammed Uçar'ın yaşadığı bina da yıkıldı. Uçar ile eşi Çiğdem Şenoğlu Uçar, çocukları Tuna, ikizler Göksu ve Cansu Uçar enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri Uçar ailesinin cansız bedenlerine ulaştı.

Uçar çifti ile çocuklarının cenazesi, yakınlarının isteği üzerine Adana'ya götürüldü. Uçar ailesi fertleri için Adana İmamoğlu Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Emekli öğretmen Şevki Ali Şenoğlu kızı, damadı ve torunları için gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından aile bireylerinin cenazeleri yan yana toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Doğan ÇİZMECİ

2023-02-15 12:43:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.