Umre için biriktirdiği 25 bin lirasını depremzedelere bağışladı

Güven ÖZGÜL/ ADANA, (DHA)ADANA'da yaşayan Aziz Akkoç (60), umreye gitmek için biriktirdiği 25 bin lirası deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı kampanyaya bağışladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından emekli Aziz Akkoç, Adana'nın Karaisalı Müftülüğü`ne gelerek bağış yapmak istediğini söyledi. İlçe Müftüsü Veysel Büyük ile görüşen Akkoç, uzun süredir gitmek istediği umre için biriktirdiği 25 bin lirayı Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı kampanyaya bağışladı. Depremzedeler için bağış yapmak istediğini söyleyen Akkoç, "Deprem bölgesinde felaket yaşanırken umre yapamam. Bu parayla bir nebzede olsa yaraların sarılmasında kullanılması istedim. Allah yardımcıları olsun" dedi.
Müftü Veysel Büyük de anlamlı desteği için Akkoç'a teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Karaisali Güven ÖZGÜL
2023-02-15 15:35:37
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