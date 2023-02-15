Umre için biriktirdiği 25 bin lirasını depremzedelere bağışladı



Güven ÖZGÜL/ ADANA, (DHA)ADANA'da yaşayan Aziz Akkoç (60), umreye gitmek için biriktirdiği 25 bin lirası deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı kampanyaya bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından emekli Aziz Akkoç, Adana'nın Karaisalı Müftülüğü`ne gelerek bağış yapmak istediğini söyledi. İlçe Müftüsü Veysel Büyük ile görüşen Akkoç, uzun süredir gitmek istediği umre için biriktirdiği 25 bin lirayı Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı kampanyaya bağışladı. Depremzedeler için bağış yapmak istediğini söyleyen Akkoç, "Deprem bölgesinde felaket yaşanırken umre yapamam. Bu parayla bir nebzede olsa yaraların sarılmasında kullanılması istedim. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Müftü Veysel Büyük de anlamlı desteği için Akkoç'a teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Karaisali Güven ÖZGÜL

2023-02-15 15:35:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.