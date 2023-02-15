Adana´da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri adliyede



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´taki deprem nedeniyle Adana´da yıkılan 11 binanın müteahhit ve inşaat mühendislerinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 4 şüphelinin de sorgusu devam ediyor. Binaların enkazından alınan örneklerin yapılan ön incelemesinde bazılarında deniz kumu kullanıldığı belirlendi.

Kahramanmaraş´ta meydana gelen iki büyük depremde, Adana´da 13 bina yıkıldı ve 418 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından harekete geçen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yıkılan Mete, Samibey, Ekim, Hasan Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının müteahhit, statikten sorumlu fenni mesul, inşaat mühendisi ve kooperatif yöneticisi 15 şüpheli hakkında `olası kastla yaralama ve ölüme sebep olma´ suçundan yakalama kararı çıkardı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün düzenlenen operasyonla 1´i kadın, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorguda haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

BAZI BİNALARDA DENİZ KUMU KULLANILMIŞ

Öte yandan binaların enkazından alınan örneklerin, incelemesinin sürdüğü bildirildi. Yapılan ön incelemede binalardan bazılarında deniz kumu kullanıldığı, beton kalitelerinin ise düşük olduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.R.A., M.Ş., M.H., E.N.S., Ö.F.G., H.Z.Y., B.A., M.H.T., A.K., A.Ş. ile B.Ç.D. isimli kadın adliyeye sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-02-15 16:05:18



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