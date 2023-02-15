Kahramanmaraş'ta 222'nci saatte enkazdan sağ çıkarıldı (3)



ADANA´DA TEDAVİYE ALINDI

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Gülbike Apartmanı'nın enkazından 222 saat sonra sağ çıkarılan Melike İmamoğlu, Adana'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan İmamoğlu'nu ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ile Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Prof. Dr. Tuncel, "Çok uzun süre sonra enkazdan çıkartılmışsın ama gayet iyi durumdasın maşallah. Çok iyi gidiyor, her şey yoluna girecek. Sana burada en iyi şekilde bakacağız" dedi. Melike İmamoğlu da "Allah razı olsun" demekle yetindi.

'SAG BACAĞINDA DOLAŞIM BOZUKLUĞU OLABİLİR'

Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz ise ezilme sendromu olasılığının yüksek olması nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin yapıldığını belirterek, "Bize getirildiğinde bilinci acıktı, solunum düzenliydi. Açlık ve susuzluğa bağlı bazı sıkıntıları var. Ancak ciddi bir sorunu gözükmüyor. Sağ bacağında dolaşım bozukluğunda kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz bir durum var, inceliyoruz. Ezilme sendromu olasılığı yüksek olduğundan yoğun bakımda tedavisine devam ediyoruz" diye konuştu. (DHA)

Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

2023-02-15 16:33:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.