Depremde zarar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da depremde zarar gören ve risk taşıyan cami mineresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 13 bina yıkılırken çok sayıda bina, iş yeri ve yapı hasar gördü. Onlardan biri olan merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki Tekbir Cami'nin minaresi ağır hasar gördü. Bugün, caminin hasarlı minaresi ekipler tarafından risk taşıdığı gerekçesiyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-02-15 19:44:07



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