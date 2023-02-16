Depremzedelere pijama, battaniye, iç çamaşırı, uyku tulumu ve mont dikiyorlar



Can ÇELİKYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da, Seyhan Belediyesi'ne bağlı Seyhan Dikimevi çalışanları, atölyelerinde depremzedeler için pijama, iç çamaşırı, uyku tulumu ve mont dikiyor. Atölyede ayrıca, depremde hayatını kaybedenler için de kefen kesiliyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat´taki 2 büyük depremin ardından etkilenen kentler için seferberlik başladı. Tüm Türkiye deprem sonrası kenetlenirken, yardım çalışmaları hızlandırıldı. 12 binanın yıkıldığı Adana'da da Seyhan Belediyesi'nin Seyhan Dikimevi çalışanları, depremzedeler için kolları sıvadı. Atölye çalışanları, dikiş makinelerini depremzedelere mont, pijama ve iç çamaşırı dikmek için çalıştırdı. Günlerdir dikime devam eden çalışanlar, hazırlanan kıyafetleri paketleyip deprem bölgelerine gönderiyor. Atölyede ayrıca depremde ölen kişiler için de kefen kesilip hazırlanıyor.

'YETKİLİ KURUMLARA DANIŞARAK HAZIRLANIYOR'

Dikimevinin normal zamanda belediye personellerinin kıyafet ihtiyacını karşılamak için çalıştığını ancak bu süreçte depremzedelere yardım için emek verdiklerini söyleyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Bugüne kadar yaptığımız şeyler güzel günler içindi. Böyle acı günler için de yapımız hazır. İlk andan itibaren yardım için çalışmalara başladık. Depremzedeler için uyku tulumu, mont, pijama, battaniye, iç çamaşırı dikimi yapılmaya başlandı. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlar için kefen üretimi yapıyoruz. Kefen konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan görüş alarak hareket ettik. Ülkemiz insanı felaket günlerinde daima birlik olmuştur. Bunu depremin ilk anından itibaren görüyoruz. Hazırlanan 1000 pijama, bin 100 kefen, 700 mont ve 2 binin üzerinde iç çamaşırı deprem bölgelerine yola çıkacak. Üretimimiz devam edecek" diye konuştu.

'UMARIM YARALARINA MERHEM OLABİLİRİZ'

Dikimevi çalışanı Ebru Başdama ise depremin ilk gününden beri depremzedelere yardım için çalıştıklarını belirterek, "Çok üzücü günler geçiriyoruz. Allah yardımcımız olsun. Umarım onların yaralarına biraz da olsa merhem olabiliriz" dedi.

Çalışanlardan Semra Gença ise "Ülkemiz bir facia yaşadı. Üzgünüz ve hala korkuyoruz. Yakınlarını kaybeden insanların acısını paylaşmak istiyoruz. Bir şekilde onların yaralarını sarmaya destek olmak istedik. Yaparken duygulanıyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI

2023-02-16 10:39:17



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