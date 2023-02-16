Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri dahil 5 tutuklama

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde, Adana'da yıkılan 11 binanın müteahhit ve inşaat mühendisleri dahil 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremde, Adana'da 13 bina yıkıldı ve 418 kişi hayatını kaybetti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı; kentte yıkılan Mete, Samibey, Ekim, Hasan Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının müteahhidi, statikten sorumlu fenni mesulü, inşaat mühendisi ve kooperatif yöneticisi dahil 15 şüpheli hakkında 'olası kastla yaralama ve ölüme sebep olma' suçundan yakalama kararı çıkardı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün düzenlenen operasyonla 1'i kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularında, haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı; 4 şüphelinin ise sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-02-16 10:55:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.