Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri dahil 5 tutuklama

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde, Adana'da yıkılan 11 binanın müteahhit ve inşaat mühendisleri dahil 5 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremde, Adana'da 13 bina yıkıldı ve 418 kişi hayatını kaybetti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı; kentte yıkılan Mete, Samibey, Ekim, Hasan Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının müteahhidi, statikten sorumlu fenni mesulü, inşaat mühendisi ve kooperatif yöneticisi dahil 15 şüpheli hakkında 'olası kastla yaralama ve ölüme sebep olma' suçundan yakalama kararı çıkardı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün düzenlenen operasyonla 1'i kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularında, haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı; 4 şüphelinin ise sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-02-16 10:55:25
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