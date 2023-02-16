105 ton yardım malzemesi taşıyan Azerbaycan uçağı, Adana'ya iniş yaptı

Nuri PİRAnıl ATAR/ADANA, (DHA)AZERBAYCAN'dan Türkiye'deki depremzedeler için 105 ton insani yardım malzemesi taşıyan kargo uçağı, Adana'ya iniş yaptı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, bölgeye yardımlar sürüyor. Lojistik merkeze dönüştürülen Adana İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na, yardım taşıyan onlarca uçak iniş yapıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın talimatı ile Azerbaycan'dan kalkan ve içerisinde sahra hastanesi ile 105 ton insani yardım malzemesi bulunan kargo uçağı da bu sabah üsse iniş yaptı. TIR ve helikopterlere yüklenen malzemeler, depremzedelere gönderilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Anıl ATAR
2023-02-16 13:59:16
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