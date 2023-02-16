Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri dahil 5 tutuklama (2)

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5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Adana'da, depremde yıkılan 11 binanın yapımında ihmalleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Polis ekiplerinin, 5 şüpheliyi daha 'olası kastla yaralama ve ölüme sebep olma' suçundan gözaltına aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-02-16 15:28:58



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