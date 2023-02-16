Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri dahil 11 tutuklama (3)

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TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Adana'da, depremde yıkılan 11 binanın yapımında ihmalleri olduğu gerekçesiyle bugün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden Atilla T., Tamer E., Cem A., Abdullah Y., Ferit I., Celal G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler Ömer Ş. ve Fahri P. adli kontrol şartıyla, Saffet Y. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK

2023-02-16 19:12:29



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