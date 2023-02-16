Arama-kurtarma personelinin kucağında video çektiği Azra hastanede öldü



ADANA, (DHA)HATAY´da depremde enkaz altından sağ çıkarıldıktan sonra arama-kurtarma ekibinden bir personelin kucağına alıp video çekerek sosyal medyada paylaştığı 4 yaşındaki Azra Duru Malaç´ın kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde 8 Şubat´ta vefat ettiği öğrenildi.

6 Şubat´ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay´ın Antakya ilçesinde oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altından kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından sağ çıkarıldı. Çalışmalara katılan bir personel ise enkazdan çıkarılan Azra´yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda Azra´nın başını havada tutmakta zorlandığı, yarı baygın olduğu görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu personele küçük çocuğun sağlık durumunun acil olmasına karşın durup kucağında sarsarak video çekmesinden dolayı tepki gösterdi.

8 ŞUBAT´TA VEFAT ETTİ

Enkazdan çıkarıldıktan sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi altına alınan Azra Duru Malaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Şubat günü hayatını kaybetti. Küçük kızın ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenildi.

Öte yandan Azra´nın annesi Fatma Malaç´ın da depremde hayatını kaybettiği, babası Mehmet Malaç´ın ise sağ kurtulduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)-

2023-02-16 22:13:21



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