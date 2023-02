Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm incelendi

Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor



Yusuf KANTARLIYaşar Can SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesindeki illerimizde toplam 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümden oluşan 684 bin 778 binayı inceledik. 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise 2,8 miyar lira mazot ve gübre desteğinin bu ay sonuna kadar ödeneceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte Adana'da depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Adana 112 Acil Merkezi´nde açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, depremin 12´nci gününe girdiklerini, devletin, afetin ilk anından itibaren deprem bölgesinde olduğunu vurguladı. Tam seferberlik ruhuyla, teyakkuz haliyle bütün imkanların seferber edildiğini kaydeden Bakan Kurum, "Her bir bakanımız, bir şehrin koordinasyonunu üstlendi. Biz de afetin ilk anından itibaren Gaziantep'teydik. Gaziantep'teki arama kurtarma, insani yardım ve hasar tespit çalışmalarımızdan sonra diğer şehirlerimizi ziyaret ederek afetten zarar görmüş bölgeleri incelemeye başladık. Bu anlamda dün Malatya'daydık. Ondan önceki günlerde de Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'daydık. Gittiğimiz her bölgede hem hasar tespit çalışmalarını inceledik hem de yeni konut alanlarının inşa edileceği yerleri tespit ettik. Şimdi de Adana'dayız, buradan da Osmaniye'ye geçeceğiz" diye konuştu.

ADANA'DA YENİ YERLEŞİM BÖLGESİ ŞAMBAYADI MAHALLESİ

Bir taraftan geçici barınma alanlarını inşa ettiklerini diğer taraftan da hasar tespit çalışmalarını 7 bin 328 personel ile 11 ilde sürdürdüklerini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesindeki illerimizde toplam 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümden oluşan 684 bin 778 binayı inceledik. 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Adana'mızda 148 binada bin 602 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Adana'da yeni yerleşim yeri olarak Şambayadı Mahallesi´ni belirledik."

TOKİ ile 1 milyon 180 bin konut yaparak, 20 yılda 3,3 milyon konutu dönüştürüp güvenli hale getirdiklerini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Tüm bu çalışmalarla bugüne kadar, 24 milyon insanımızı eski yapılardan kurtardık. Özel sektörümüzün yaptığı yüz binlerce konut ve etkin yapı denetim sistemimizle bu süreci kararlılıkla yürüttük. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı anlayış ve yüksek hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Asrın felaketinden sonra 11 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutunu başlatıyoruz. İnşallah mart ayında 30 bin konutun dönüşümünün temellerini atarak inşa, imar ve yeniden ihya sürecimizi başlatacağız. Bu dönüşümle birlikte şehirlerimizin geleceğini, 100 yılını planlayacak ve afetlere karşı dirençli şehirleri hep birlikte kuracağız. Çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle ve okullarıyla, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımıza yeni yaşam alanlarını 1 sene içinde teslim edeceğiz."

KİRİŞCİ: MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ BU AY SONUNA KADAR ÖDENECEK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise 2,8 miyar lira mazot ve gübre desteğinin bu ay sonuna kadar ödeneceğini aktararak, "ÇKS kayıt sistemleri bu ay bitiyordu 8 Mayıs'a kadar uzatıldı. Yıl boyunca 530 milyon lira olan hayvancılık desteği devam edecek. 1,5 milyar liralık yem desteği verilecek. Deprem nedeniyle bazı başvurular uzatıldı. Pamukta fark ödemesi yüzde 45,5 arttı. Ayçiçeğinde fark ödemesi yüzde 40 artırıldı. Gıda arz güvenliğimizin teminatı olan üreticilerimizin bir nebze rahatlamaları için yaralarına destekleme ödemelerini bölge için öne çektik. 2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 ilimiz için nakit olarak ödenecektir. Çiğ süt desteği, buzağı desteği, anaç koyun-keçi desteği, büyükbaş hayvan besi desteği, arılı kovan desteği, sürü büyütme ve yenileme desteği ödemeleri, 11 ilimiz için şubat ayı sonuna kadar üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Ayrıca, 11 il için 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği vereceğiz. Bu minvalde şubat ayı sonuna kadar Adana'daki üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz için 363,2 milyon lirası mazot gübre desteği, 5,6 milyon lirası yem bitkisi desteği ve 63,5 milyon lirası hayvancılık destekleri olmak üzere toplam 432,3 milyon lira tarımsal desteği çiftçilerimizin hesaplarına yatıracağız. Yine deprem afetinden etkilenen illerimizde ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisimiz hububat ve bakliyatlarda cins ve kota sınırı olmaksızın üreticimizden satın alacaktır. Ayrıca deprem nedeniyle bazı desteklemelerde başvuru sürelerini uzattık. Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği için 8 Mayıs 2023, Toprak Analizi Desteği için 31 Mart 2023, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği için 2 Mayıs 2023 olarak düzenledik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez

2023-02-17 14:05:16



