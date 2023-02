ABD'nin gönderdiği 2,5 milyon dolarlık yardım malzemesi Adana´da

Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor



Can ÇELİKAnıl ATAR/ADANA, (DHA)ABD'nin Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerdeki depremzedeler için hazırladığı toplam 2,5 milyon dolarlık yardım malzemesi Adana'ya geldi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlere gönderilmek üzere Uluslararası Göç Örgütü'ne aktarılacak, toplam 2,5 milyon dolarlık yardım malzemesini taşıyan uçak, bugün Adana Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki hijyen, barınma malzemeleri ve termal battaniyeler görevliler tarafından indirilip araçlara yüklendi. Malzemeler deprem bölgelerine gönderildi. Uçağı havaalanında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve ABD Adana Konsolosu Amanda Pilz karşıladı.

ABD HÜKÜMETİ 85 MİLYON DOLARLIK YARDIMI AÇIKLADI

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Flake, Türk halkına başsağlığı diledi. Ülke olarak Türk halkına yardım için ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Flake, "Burada yaptığımız her şey, bütün yardımlar Türk hükümetinin davetiyle gerçekleşiyor. Onlarla ortak olduğumuz için memnunuz. Uluslararası Göç Örgütü'yle de uzun süredir devam eden bir ortaklığımız var. ABD Hükümeti, USAID aracılığıyla 85 milyon dolarlık ilk yardımı açıkladı. Daha fazlası da yakında açıklanacak. Aynı zamanda BM aracılığıyla da yardım ediyoruz. Bunun dışında ABD Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen bağış kampanyasında, 50 milyon dolara yakın toplandı. Bu rakamlar, özel kişilerin ve diğer organizasyonların dışında" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Anıl ATAR

