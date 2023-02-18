Enkazında onlarca kişinin can verdiği Hasan Alpargün Apartmanı´ndan `Şanslı´ kurtuldu

Can ÇELİKAnıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, depremde yıkılan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği Hasan Alpargün Apartmanı´nın enkazından sağ çıkarılan 3 aylık kediyi sahiplenen ve ismini `Şanslı´ koyan, Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, "Oradan neredeyse kimse canlı çıkmadı. `Şanslı´nın sahipleri de hayatını kaybetti. Onlar huzur içinde uyusunlar. Yavrularına sonuna kadar sahip çıkacağız. Gözleri arkada kalmasın" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen kentlerden olan Adana´da yıkılan binalardan Hasan Alpargün Apartmanı´nın enkazında, onlarca kişi yaşamını yitirdi. Depremin 3´üncü günü enkazdaki arama-kurtarma çalışmaları sırasında 3 aylık kedi, molozların arasından sağ çıkarıldı. Bu sırada enkazın önünde endişeyle 2 yakınından gelecek haberi bekleyen KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, kediyi sahiplendi. `Şanslı´yı dernek olarak besledikleri diğer kedilerin bulunduğu yere yerleştiren Yıldırım, gözü gibi bakıyor.
Hasan Alpargün Apartmanı´nın enkazında 2 yakınının hayatını kaybettiğini, günlerce onlardan gelecek iyi haberi beklediğini söyleyen Yıldırım, "Depremin 3´üncü gününde AFAD ekipleri tarafından bu yavrumuz enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Biz de hemen orada sahiplendik. İsmini `Şanslı´ koyduk. Gözlerinde biraz yaralanma var. Onun dışında sağlığı yerinde. Sosyal medyada paylaşınca bize ulaşan, sahiplenmek istediğin söyleyen çok insan oldu ama o burada mutlu. Tabii korkuyu üzerinden atamadı. Çok üzücü bir süreçti. Böyle bir canın kurtulması bizi mutlu etti. Oradan neredeyse kimse canlı çıkmadı. `Şanslı´nın sahipleri de hayatını kaybetti. Onlar huzur içinde uyusunlar. Yavrularına sonuna kadar sahip çıkacağız. Gözleri arkada kalmasın" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-02-18 09:49:50
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