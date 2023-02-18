Depremzedelerden kira komisyonu alınmıyor 



Gülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkımın meydana geldiği Adana'da emlakçılar, evi yıkılan ya da ağır hasar alan ve barınmak için yeni ev arayışında olan depremzedelerden kira komisyonu almayacak. Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar, "Üyelerin ortak kararı sonucu afet illerinden olan Adana'da depremin 3´üncü gününden itibaren komisyon almıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden Adana'da özellikle merkez Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde yıkılan binaların yanı sıra çok sayıda apartman da ağır hasar gördü. Bu süreçte enkaza dönen apartmanlardan çıkmayı başaran ya da evleri ağır hasar alanlar, barınmak için yeni ev arayışına girdi. Evlerini tahliye edip, güvenli yerler arayan depremzedeler, Adana Emlakçılar Esnaf Odası'na başvurdu. Afetzedelerin ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcayan emlakçılar, ortak kararla komisyon almayacaklarını açıkladı.

Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar, "Üyelerimizle ortak aldığımız karar sonucu depremin 3´üncü gününden itibaren komisyon almayacağımızı açıkladı. Çünkü insanlar bir telaşla evlerini tahliye etmek ve güvenli yerlere taşınmak için bizlere yoğun bir şekilde müracaat etti. Ofislerimiz kapalıydı yine de vatandaşa yardımcı olmak adına kiralama yaptık. Evi yıkılan ya da ağır hasar gören depremzededen komisyon almadık, almayacağız" diye konuştu.

Son günlerde bu konunun suistimal edilmeye başlandığına da değinen Başkan Uçar, "Normalde 5 bin TL'ye ev kiralanmak istendiğinde bizim kira komisyonumuz da aynı oranda bir kira bedelidir. Biz bu bedeli depremzede vatandaşlarımız yıkım ya da ağır hasarlı belgesi getirdiği takdirde almayacağız. Afet illerinden olan diğer 11 ilden Adana'ya gelen kişiler de dahil olmak üzere bu insanlarımıza her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

2023-02-18 10:19:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.