Hataysporlu Atsu´nun cenazesi İstanbul'a gönderildi

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Nuri PİR Yusuf KANTARLI Can ÇELİK / ADANA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'nun (31), depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkartılan cansız bedeni İstanbul'a gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'nun da oturduğu Ekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans yıkıldı. Enkazda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, bugün Ganalı oyuncunun cansız bedenine ulaştı. Acı haberi, oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet verdi.

UÇAKLA GÖNDERİLDİ

Hatay'da yapılan yasal işlemlerinin ardından ünlü futbolcunun cenazesi kara yoluyla Adana Havaalanı'na getirildi. Atsu´nun ikiz kız kardeşi Christiana ve ağabeyi Christian ile Ganalı bürokratlar tarafından teslim alınan cenaze, Dışişleri Bakanlığı´nın himayesinde Türk Hava Yolları´nın TK 2461 sefer sayılı uçağıyla İstanbul´a gönderildi. Atsu´nun cenazesinin daha sonra memleketi Gana´ya gönderileceği öğrenildi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Christian Atsu´nun cenazesinin getirilmesi

Muhabir Can Çelik Anons,

Christian Atsu´nuın cenazesinin uçağa yüklenmesi

Genel ve detay görüntüler

Christian Atsu´nun yakınlarının beklemesi

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)

2023-02-18 16:02:54



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