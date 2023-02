Depremde ailesini kaybetti, moloz yığınında gözyaşlarıyla anılarını arıyor

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI-Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da yıkılan binaların enkazının toplandığı boş arazisinde depremzedeler, molozlar arasında anılarını aradı. Kimisi bir yakınının eşyasını buldu, kimisi de bir fotoğraf karesi ile yetindi. Zeray Apartmanı'nın enkazından sağ kurtarılan ancak ailesinin tamamını kaybeden Ali Sarı, "Eşyalar arasından sadece ağabeyimin fotoğrafını ve bir yorganı bulabildim. Sözün bittiği yerdeyim" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da toplamda 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Kentte arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkılan binaların enkazı, Çukurova ilçesindeki boş bir araziye götürüldü. Enkazdan çıkan ya da molozlardan ayıklanan eşyalar da aynı bölgede toplanıp, polis ekiplerince muhafaza edildi. Depremde yakınlarını kaybedenler ise araziye gelip, eşya yığınları arasında anılarını aradı. Kimisi bir yakınının eşyasını buldu, kimisi de bir fotoğraf karesi ile yetindi.

Depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın enkazından 30'uncu saatte sağ olarak kurtarılan ancak ailesini kaybeden Ali Sarı, "4'üncü katta oturuyorduk. 30'uncu saatte beni çıkardılar. Fakat annemi, babamı, kız kardeşimi, ağabeyimi, her şeyimi kaybettim. Eşyalar arasından sadece ağabeyimin fotoğrafını ve bir yorganı bulabildim. Sözün bittiği yerdeyim. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-02-19 11:16:09



