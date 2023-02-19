Hasar gören caminin minaresi, kontrollü şekilde yıkıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde depremde hasar gören Hasan Akgül Camisi'nin minaresi, kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'da 13 bina yıkıldı, çok sayıda bina hasar gördü. Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki Hasan Akgül Camisi'nin minaresi de ağır hasar aldı. Ekipler, risk taşıdığı gerekçesiyle minarenin kontrollü yıkımını gerçekleştirdi. Yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2023-02-19 16:51:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.