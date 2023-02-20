Adana'da taşıma ücretlerinin azami sınırı açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da taşıma ücretlerinin azami sınırı açıklandı

DHA

Adana'da taşıma ücretlerinin azami sınırı açıklandı


Gülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)ADANA Valiliği, 'Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri Genelgesi' kapsamında, şehir içi ve şehirler arası ev taşıma ücretlerine yönelik azami fiyatları açıkladı. Şehir içi evden eve eşya taşıma işinin, işçilik bedeli dahil azami 6 bin TL olduğu duyuruldu.
Adana Valiliği, 'Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri Genelgesi' kapsamında, şehir içi ve şehirler arası ev taşıma ücretlerine yönelik azami fiyatları açıkladı. Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımız, afetzedelerin taşınmasında fahiş fiyatı engellemek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucu nakliye firmalarının taşıma ücretlerini belirledi. Nakliye firmaları piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak. Buna göre, 4+1'e kadar ev için evden eve eşya taşıma bedeli piyasa koşullarında; şehir içi (25 kilometre dahil) evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 6 bin TL, il sınırları dahilinde ilçeler arasında evden eve eşya taşıma işi, işçilik bedeli dahil azami 9 bin TL'ye gerçekleştiriliyor. Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinin 6 bin TL olduğu, bu bedele azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 TL, ayrıca 1000 TL varış noktası asansör bedeli, 2 bin TL varış noktası işçilik bedeli ve 1000 TL şoför ücreti ekleniyor. Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde; 10'uncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1000 TL, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli alınıyor." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN
2023-02-20 13:09:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DEPREMDEN KORKANLAR KENTİ TERK ETTİ, SOKAK HAYVANLARI YİYECEK BULAMIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDEN KORKANLAR KENTİ TERK ETTİ, ...
Depremden korkanlar kenti terk etti, sokak hayvanları yiyecek bulamıyor
YEREL HABERLER Depremden korkanlar kenti terk etti, sokak hayvanları ...
(Görüntülü) KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILAN MİNARE 3 KATLI EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ (YENİDEN)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILAN MİNARE 3 KATLI ...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İncirlik Üssü'nde Türkiye'ye destek mesajı verdi
YEREL HABERLER ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İncirlik Üssü'nde ...
(Görüntülü) KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILAN MİNARE 3 KATLI EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILAN MİNARE 3 ...
Adana'da kontrollü yıkılırken evin üzerine devrilen minare hasara yol açtı
YEREL HABERLER Adana'da kontrollü yıkılırken evin üzerine devrilen ...
Kontrollü şekilde yıkılan minare 3 katlı evin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Kontrollü şekilde yıkılan minare 3 katlı evin üzerine ...
Adana Demirspor, Furkan Soyalp ve Jorge Morel'i transfer etti
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Furkan Soyalp ve Jorge Morel'i ...
(Görüntülü)HASAR GÖREN CAMİNİN MİNARESİ, KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)HASAR GÖREN CAMİNİN MİNARESİ, KONTROLLÜ ...
Hasar gören caminin minaresi, kontrollü şekilde yıkıldı
YEREL HABERLER Hasar gören caminin minaresi, kontrollü şekilde ...
Enkaz döküm alanındaki eşyaların arasında depremde ölen yakınlarının hatıralarını arıyorlar
YEREL HABERLER Enkaz döküm alanındaki eşyaların arasında depremde ...
Çavuşoğlu ve Blinken deprem bölgelerinde inceleme bulunmak üzere Hatay'a gitti
YEREL HABERLER Çavuşoğlu ve Blinken deprem bölgelerinde inceleme ...
Adana'daki depolarda tasnif edilen yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Adana'daki depolarda tasnif edilen yardım malzemeleri ...
Arama kurtarma köpekleri, hassas burunlarıyla enkaz altındaki yüzlerce cana umut oldu
YEREL HABERLER Arama kurtarma köpekleri, hassas burunlarıyla enkaz ...
(Görüntülü) DEPREMDE AİLESİNİ KAYBETTİ, MOLOZ YIĞININDA GÖZYAŞLARIYLA ANILARINI ARIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE AİLESİNİ KAYBETTİ, MOLOZ ...
Depremde ailesini kaybetti, moloz yığınında gözyaşlarıyla anılarını arıyor
YEREL HABERLER Depremde ailesini kaybetti, moloz yığınında ...
Epilepsi hastası kızının ilaçlarını depremzedelere gönderdi
YEREL HABERLER Epilepsi hastası kızının ilaçlarını depremzedelere ...
Gönüllü kargocular yardım seferberliğine tecrübeleriyle katılıyor
YEREL HABERLER Gönüllü kargocular yardım seferberliğine ...
Hataysporlu Atsu´nun cenazesi İstanbul'a gönderildi
YEREL HABERLER Hataysporlu Atsu´nun cenazesi İstanbul'a gönderildi
Depremlerin yer kabuğuna etkisi TÜBİTAK destekli projeyle araştırılıyor
YEREL HABERLER Depremlerin yer kabuğuna etkisi TÜBİTAK destekli ...
(Görüntülü)- DEPREM BÖLGESİNDE HIRSIZLIK YAPAN 12 KİŞİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- DEPREM BÖLGESİNDE HIRSIZLIK YAPAN 12 ...
Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 12 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 12 kişi yakalandı
Adana'da hırsızlık şüphelisi 21 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da hırsızlık şüphelisi 21 kişi gözaltına alındı
Depremzedelerden kira komisyonu alınmıyor 
YEREL HABERLER Depremzedelerden kira komisyonu alınmıyor 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.