Adana'da taşıma ücretlerinin azami sınırı açıklandı



Gülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)ADANA Valiliği, 'Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri Genelgesi' kapsamında, şehir içi ve şehirler arası ev taşıma ücretlerine yönelik azami fiyatları açıkladı. Şehir içi evden eve eşya taşıma işinin, işçilik bedeli dahil azami 6 bin TL olduğu duyuruldu.

Adana Valiliği, 'Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri Genelgesi' kapsamında, şehir içi ve şehirler arası ev taşıma ücretlerine yönelik azami fiyatları açıkladı. Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız, afetzedelerin taşınmasında fahiş fiyatı engellemek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucu nakliye firmalarının taşıma ücretlerini belirledi. Nakliye firmaları piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak. Buna göre, 4+1'e kadar ev için evden eve eşya taşıma bedeli piyasa koşullarında; şehir içi (25 kilometre dahil) evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 6 bin TL, il sınırları dahilinde ilçeler arasında evden eve eşya taşıma işi, işçilik bedeli dahil azami 9 bin TL'ye gerçekleştiriliyor. Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinin 6 bin TL olduğu, bu bedele azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 TL, ayrıca 1000 TL varış noktası asansör bedeli, 2 bin TL varış noktası işçilik bedeli ve 1000 TL şoför ücreti ekleniyor. Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde; 10'uncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1000 TL, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli alınıyor." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

2023-02-20 13:09:10



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