Enkazdan 6 kişiyi kurtaran Çinli ekipten Ma Sheng: Binalar kağıt gibi çökmüştü



Nuri PİRAnıl ATAR/ ADANA, (DHA)ÇİN'den depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesine gelerek, arama-kurtarma çalışmalarına katılan 6 kişilik gönüllü ekip, ülkelerine döndü. Enkazdan 6 kişiyi sağ çıkaran ekip adına konuşan Ma Sheng, "Antakya'daki manzara çok acıydı. Binalar kağıt gibi çökmüştü" dedi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Çin Halk Cumhuriyeti de Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderen ülkelerden oldu. 'All Terrain Emergency Rescue Team' isimli 6 kişiden oluşan gönüllü ekip, 13 Şubat'ta Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. Arama-kurtarma çalışmaları yapan Çinli ekip, 6 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı. Bölgede faaliyetlerini tamamlayan Ma Sheng, Gong Yulin, Chen Gong, Zhang Fan, Li Gen, Yang Aidong, ülkelerine dönmeden önce Adana'daki otele yerleşti.

Yaşadıklarını anlatan Ma Sheng, Antakya'ya gittiği an gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyerek, "Haberlerde depremi görür görmez harekete geçtim. Ancak evrak ve bürokrasi süreci biraz sürdü. Antakya'daki manzara çok acıydı. Binalar kağıt gibi çökmüştü. En dipte yaşayanlar vardı ama çok zordu. Bütün dünya insanları kardeştir. Herkes birbirine yardımcı olmalı. Bütün insanlar kıymetlidir" dedi.

Otelde 1 gece dilenen Çinli ekip, uçakla önce İstanbul'a ardından Çin'e gitti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Anıl ATAR

2023-02-21 10:07:56



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