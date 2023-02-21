Kendisini hırsızlıkla suçlayan kişiyi öldürdü, barakada saklanırken yakalandı



Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da Doğan Gülsün (42), uyandığında cep telefonunu bulamayınca birlikte içki içtiği Ömer Kılınç´ı (26) hırsızlıkla suçladı. Kılınç, bir hafta sonra konuyu konuşmak için buluştuğu Gülsün´ü, çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. Bir barakada saklanırken yakalanan Kılınç, tutuklandı.

Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi´nde oturan Doğan Gülsün, 5 Şubat gecesi mahalleden tanıdığı Ömer Kılınç ile evinde içki içip sohbet ettikten sonra uyudu. Sabah uyanan Gülsün, cep telefonunun olmadığını fark edince Kılınç´ı hırsızlıkla suçladı. Bunun üzerine taraflar tartıştı. Gülsün ile Kılınç, konuşmak için 12 Şubat günü saat 18.30 sıralarında yeniden buluştu. Çıkan tartışmada Ömer Kılınç, belinde çıkardığı tabancayla Doğan Gülsün´ü göğsünden vurup, kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülsün, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Göğsüne 3 kurşun isabet eden Doğan Gülsün, kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin boş bir arsadaki barakada saklandığını belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, Ömer Kılınç´ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Kılınç, ifadesinde, "Beni telefonunu çalmakla suçladı. Ben böyle bir şey yapmadım. Buluştuğumuzda bana tokat attı. Ben de vurup, kaçtım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Kılınç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-02-21 10:19:01



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