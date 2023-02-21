Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Mehmet Eroğlu yönetimindeki 01 RL 638 plakalı otomobil, Adana istikametine seyir halinde olan Yasin Okan Ertek (19) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Kasksız motosiklet sürücüsü Yasin Okan Ertek ve yolcu olarak bulunan kardeşi Mehmet Akif Ertek (13) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar Adana Şehir Hastanesi'ne ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAAL

2023-02-21 23:44:41



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