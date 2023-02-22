Adana Eczacı Odası Başkanı: Depremzedeler, eş değer ilaç fiyat farkı ödememeli

Gülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)ADANA Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, 'Doğal Afet Kodu' ile girilen reçetelerde, eş değer ilaç fiyat farkı çıktığını belirterek "Katılım payı ve muayene ücretinin yanında eş değer ilaç fiyat farklarının da SGK tarafından karşılanması gerekmektedir" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki adreslere kayıtlı kişilerden kronik hastalık raporu bulunan kişilerin işlemleri ve son 3 ay içindeki raporla ilaç teminleri, bir kereye mahsus SGK Medula Eczane Provizyon Sistemi'ne girilmesiyle yapılabiliyor. Ayrıca hekimin düzenlediği reçete ile raporlu/raporsuz olarak 'Doğal Afet Kodu' ile işlem yapılınca katılım payı ve muayene ücreti ödemelerinden hastalar muaf tutuluyor.
'Doğal Afet Kodu' ile girilen reçetelerde SGK'nın eş değer ilaç uygulamaları nedeniyle eş değer ilaç fiyat farkı çıktığına dikkat çeken Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, "Katılım payı ve muayene ücretinin yanında eşdeğer ilaç fiyat farklarının da SGK tarafından karşılanması gerekmektedir. Depremzedelerin SGK üzerinden ilaç alım işlemlerinde parasal işlemler olmalıdır. Deprem bölgelerinde yaşamın normalleşmesi için eczaneler açılmalı. Depremzedelerin hiçbir bedel ödemeden ihtiyaç duyduğu ilaca rahat ulaşması sağlanmalıdır" dedi.
Eczacıların depremzedelere yardımcı olmak için büyük çaba gösterdiğini anlatan Yalbuzdağ, eş değer ilaç fiyat farkı nedeniyle tepki aldıklarını, SGK'nın bu konuda adım atması gerektiğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2023-02-22 13:38:07
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