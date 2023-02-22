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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orta hasarlı çıkan Balcalı Hastanesi'nde hastalar tahliye ediliyor

DHA

Orta hasarlı çıkan Balcalı Hastanesi'nde hastalar tahliye ediliyor


Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ ve Hatay merkezli depremler sonrası taşıyıcı kolonlarında orta hasar tespit edilen Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hastalar tahliye ediliyor.
Adana'da 50 yıl önce kurulan Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin ana binasındaki taşıyıcı kolonlarının, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası yapılan incelemelerde orta düzeyde hasar gördüğü tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından binanın tahliyesine karar verildi. Dün akşam saatlerinden itibaren servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların başka hastanelere nakil ve transfer işlemleri başladı. Çalışmalar bugün de sürerken hastanedeki araç gereçler de parça parça kamyonlara yüklenerek taşınıyor.
REKTORLÜK AÇIKLAMA YAPTI
Sabah saatlerinde Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"20 Şubat 2023 tarihinde Hatay merkezli gerçekleşen depremlerden sonra hastanemiz hem Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimiz hem de Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekibinden oluşan 9 kişilik bir komisyon tarafından incelenmiştir. Uzmanlardan oluşan bu komisyonca aslında eski ve yıpranmış olan binalarımızın üst üste gerçekleşen depremler nedeniyle şiddetli yeni bir depreme maruz kalması halinde riskli olabileceği kanaatine ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu risk nedeniyle hastanemizden, hiçbir hastamız mağdur edilmeyecek şekilde Adana Şehir ve Yüreğir Devlet Hastanelerine önlem amaçlı dün akşam başlayan hastalarımızın tahliyesi tüm gece devam etmiştir. Onkoloji hastanemiz bu tahliye kapsamı dışındadır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-02-22 14:25:40

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