Evlenecekleri gün depremi yaşayan veteriner çift, gönüllü çalıştıkları Hatay'da mola verip, nikah kıydı



Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'a nikah tarihi alan, ancak felaket nedeniyle ertelemek zorunda kalıp, Hatay'da gönüllü olarak çalışan veteriner hekimler Burcu Dursun ile Erdi Can, 2 saat mola vererek Adana'da nikah masasına oturdu.

İstanbul'da veteriner hekim Burcu Dursun ile Hatay Dörtyol Belediyesi'nde çalışan meslektaşı Erdi Can'ın nikah tarihi aldığı 6 Şubat'ta, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem yaşandı. Felaketin ardından nişanlısının iyi olduğunu öğrenen Dursun, Türk Veteriner Hekimler Birliği'ni arayıp, Hatay'a gönüllü gitmek istediğini bildirdi. Depremlerden etkilenen illere kurulan hayvan tedavi merkezlerinin Hatay koordinatörlüğüne görevlendirilen Dursun, nişanlısı Can ile 15 gün boyunca enkaz altında ve sokakta kalan hayvanlar ile ilgili çalışma yaptı. Yaralı hayvanların tedavi süreci tamamlanınca Burcu Dursun, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse'ye nikah konusunu açtı. Adana Seyhan Belediyesi ile görüşüldü, eksikliklerin tamamlanması ile nişanlı çifte yeni bir nikah tarihi verildi. Günler süren çalışmaların ardından 2 saat mola veren çift, Adana'da nikah masasına oturdu. Deprem felaketinin ardından bölgede yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren çift, 2 saat mola verdiklerini, nikah sonrası yine görev için Hatay'a gideceklerini söyledi.

'ÜZERİMİZDE HALA ÖNLÜKLERİMİZ VAR'

Burcu Dursun'un talebine ilişkin süreci anlatan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi, Adana Veteriner Hekimler Odası'nı deprem illerinin koordinasyonu konusunda görevlendirdi. Burcu Hanım da Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi adına Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görevlendirildi. Deprem bölgesindeki tüm illerde 3'er, 4'er tane hayvan tedavi merkezleri kuruldu ve bu vesile ile tanıştık. Burcu Hanımın Dörtyol Belediyesi'nde çalışan nişanlı Erdi Bey ile deprem sabahı aslında nikahları olduğunu öğrendiğimizde, görev yaptıkları ile en yakın ve güvenli noktanın Adana olduğunu düşünerek, Seyhan Belediyesi'ne ricacı olup yeni bir nikah günü aldık. İşlemleri tamamladık. Üzerimizde hala önlüklerimiz var. Bu yoğun günlerden sonra geldiler. Bir hoşluk, yüzlerde bir gülümseme olsun istedik. Arkadaşlarımız tekrar deprem bölgesine gidip, çalışmalarına devam edecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2023-02-23 09:53:38



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