Kaçak sigaraları, atık cerrahi maskelerin arasına gizlemiş



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 3 milyon 680 bin makaron ile 6 milyon 564 bin 400 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden birinin kaçak sigaraları atık cerrahi maskelerin arasına gizlediği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu. Ekiplerin adres ve araçlarda yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 3 milyon 680 bin makaron, 6 milyon 564 bin 400 doldurulmuş sigara ele geçirildi. Şüphelilerden birinin, kaçak sigaraları atık cerrahi maskelerin arasına gizlediği belirlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-02-23 10:31:28



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