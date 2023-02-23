Deprem bölgesinde yağmaladığı malzemeleri doldurduğu çalıntı otomobille yakalandı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)HATAY´ın Antakya ilçesinde depremzede Ahmet Ş.´nin (42) otomobilini çalıp, ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yapan Mehmet Ali Başkır (24), Adana´da yakalandı. Çaldığı otomobili deprem bölgesinden yağmaladığı malzemelerle doldurduğu belirlenen Başkır, tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay´ın Antakya ilçesinde Ahmet Ş.´nin oturduğu apartman da yıkıldı. Ailesiyle enkazdan sağ çıkan Ahmet Ş., 9 Şubat´ta Mersin´e gitti. Kente geri döndüğünde otomobilini bulamayan Ahmet Ş., polise ihbarda bulundu. Yapılan araştırmada otomobilin, Adana´da olduğu tespit edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi´nde şüpheli Mehmet Ali Başkır´ı otomobile binerken yakaladı.

ENKAZ BAŞINDA BEKLEYENLERİN EŞYALARINI ÇALMIŞ

Şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürülürken, otomobilde yapılan aramada ise 7 cep telefonu, televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemesi, 80 paket sigara, tespih ve takı eşyaları, poşetlere doldurulmuş kıyafetler, farklı kişilere ait 3 cüzdan ve 5 kimlik ele geçirildi. Polisin irtibata geçtiği kimlik sahiplerinin depremzede olduğu, 6 Şubat gecesi çantalarını araçlarına bıraktıktan sonra yakınlarının bulunduğu enkazın başına gittiklerini, geri döndüklerinde ise eşyalarının çalındığını fark ettiklerini söylediği öğrenildi.

`Uyuşturucu ticareti´, `hırsızlık´, `kasten yaralama´, `tehdit´, `mala zarar verme´ ve `ruhsatsız silah bulundurma´ suçlarından 22 kaydı bulunan, emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Mehmet Ali Başkır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-02-23 10:41:17



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