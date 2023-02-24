Adana'da 3.7 büyüklüğündeki depremde çinko madeninde göçük; 1 ağır yaralı



Ali GÖKDAL/ FEKE (Adana), (DHA)ADANA'nın Feke ilçesindeki çinko madeninde, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olarak açıklanan 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından göçük oluştu. Göçükten ağır yaralı olarak çıkarılan maden işçisi Arif Karayavuz, hastaneye kaldırıldı. Karayavuz'un, Kahramanmaraş'taki aramakurtarma çalışmalarına katılan madencilerden bir olduğu öğrenildi.

Göçük, saat 20.40 sıralarında ilçeye bağlı Kısacıklı Mahallesi'ndeki çinko madeninde meydana geldi. AFAD'ın, saat 20.37'de merkez üssü Saimbeyli ilçesi olarak belirlediği 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından Feke ilçesindeki çinko madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan maden işçisi Arif Karayavuz'un kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İş arkadaşları ve itfaiye erlerince göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Karayavuz, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAMAKURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ

Hastanede tedaviye alınan Arif Karayavuz'un, depremin ardından Kahramanmaraş'taki arama-kurtarma çalışmalarına katılan madencilerden bir olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2023-02-24 00:55:18



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