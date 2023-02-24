Depremzedeleri 'özel hastanede tedavi' yalanıyla dolandırdı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da depremde yıkılan evlerinin enkazından kurtarılıp tedaviye alınan yaralıların yakınlarını, özel hastanede tanıdıkları olduğunu söyleyip, 1200 lira ile cep telefonlarını alarak dolandırdığı öne sürülen Ercan B. (51), tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evlerinin enkazından kurtarılıp Adana'ya getirilen yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı. Dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olan Ercan B., devlet hastanesindeki depremzedelerin yanına gidip, özel hastanelerde tanıdığı doktorların olduğunu, hastalarını orada daha iyi şartlarda tedavi ettireceğini söyleyerek para talep etti. Ercan B., depremzedelerin birinden 1000 lira, bir başkasından ise 200 lira ve cep telefonlarını aldı. Malatya ve Hatay'dan gelen 2 depremzede, Ercan B. yanlarından ayrıldıktan sonra dolandırıldıklarını anlayıp, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

Harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, adresini belirledikleri Ercan B.'yi yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ercan B., suçunu itiraf etti, ancak depremzedelerden aldığı para ve cep telefonları bulunamadı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-02-24 10:10:18



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