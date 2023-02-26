Ailesini kurtardıktan sonra yaralanan depremzede, taburcu edildi



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)HATAY´daki depremde evi yıkılmadan saniyeler önce ailesini dışarıya çıkarmayı başaran ancak enkazdan üzerine düşen beton parçasıyla kalça kemiği kırılan ve sol bacağı zedelenen Turan Sultanoğlu (50), Adana´daki 16 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Sultanoğlu, eşi ve çocuklarına kavuşmak için Muğla´ya gitti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkine Hatay´ın Defne ilçesindeki 5 katlı apartmanın zemin katındaki evinde eşi ve iki çocuğuyla yakalanan Turan Sultanoğlu, yaşadıklarını anlattı. Depremde akrabalarını kaybeden Sultanoğlu, ailesini yıkılan binadan saniyelerle kurtardığını, apartmanın yıkıldığı sırada kopan beton parçalarının üzerine düşmesiyle de kalçasının kırıldığını, sol bacağının da zedelendiğini söyledi. Deprem sırasında yağmur yağdığını belirten Sultanoğlu, "Çocuklarımı dışarıya çıkardım, betonlar üzerime düştü. Çıktıktan sonra yere düştüm, binanın dışında kopan beton parçası düştü, kalçamı kırdım. Bizim bina da çöktü sonra. Çıplak ayakla çıktık, yağmur yağıyordu" dedi.

Depremin 4´üncü gününde ambulansla Adana´daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne getirilen Sultanoğlu, burada tedaviye alındı. Hatay merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Balcalı Hastanesi´nin boşaltılmasıyla Seyhan Devlet Hastanesi´ne sevk edilen Sultanoğlu, Adana´daki 16 günlük tedavisinin ardında bugün sabah taburcu edildi. Kendisine refakat eden ağabeyi Mehmet Sultanoğlu (59) ile hastaneden ayrılan Turan Sultanoğlu, eşi ve çocuklarına kavuşmak için Muğla´ya gitti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2023-02-26 11:14:21



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