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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezar başlarında oyuncaklar, kıyafetler ve özel eşyalar

DHA

Mezar başlarında oyuncaklar, kıyafetler ve özel eşyalar


Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından hayatını kaybeden birçok kişinin defnedildiği Adana´daki Kabasakal Mezarlığı´ndaki tablo duygulandırıyor. Neredeyse her kabirde hayatını kaybedenlerin eşyaları ve çocukların oyuncakları bulunurken, yakınları ise mezar başlarında gözyaşı döküyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen iki büyük depremin ardından 418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana´da mezarlıklardaki acı tablo yürek burktu. Çevre illerden gelen birçok cenazenin de defnedildiği merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı´nda yakınlarını kaybedenler mezar başlarında uzun süre gözyaşı döktü. Hayatını kaybedenlerin mezarlarına onlara ait eşyalar ve fotoğraflar bırakıldı. Depremde ölen çocukların mezarlarının başına bırakılan oyuncak ve kıyafetler ise geride kalanların üzüntüsünü gözler önüne serdi.
`KARDEŞİM GELMEKTEN VAZGEÇİNCE ÖLDÜ´
Kardeşi Erol Akgül´ün Kahramanmaraş´ta kaldığı otelin depremde yıkılması sonucu hayatını kaybettiğini ve 9 Şubat günü Adana´ya defnettiklerini söyleyen Ali Akgül, kardeşinin mezarı başında gözyaşı döktü. Depremin olduğu gece kardeşinin Adana´ya döneceğini fakat vazgeçip 6 Şubat sabahı gelmeye karar verdiğini belirten Akgül, "Kardeşim gelmekten vazgeçince otelde öldü. Depreme otelde yakalandı. Akşam gelecekti ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Milletimiz sağ olsun. Çok büyük acı tarifi yok. İki canımızı verdik. Dayımın oğlu da öldü. Sürekli mezarına geliyorum. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-02-26 12:03:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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