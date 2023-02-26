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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü, Antalya'da kampa girdi

DHA

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü, Antalya'da kampa girdi


ADANA,(DHA)SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü, deprem nedeniyle verilen aranın ardından Antalya'da kampa girdi. Kulübün Başantrenörü Mustafa Umut Uysal, "Hedefimizde hiçbir değişiklik olmadı. Her zaman için en iyisini yapmaya çalışan bir grup olmaya devam edeceğiz" dedi.
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle liglere verilen ara nedeniyle antrenmanlarına da ara verdi. Çukurova'nın Sultanları, mart ayında başlayacak olan lig öncesi Adana'daki salonlarının depremzedelere tahsis edilmesi nedeniyle Antalya´da kampa girdi. Takım hazırlıklarına Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu´nda yaptığı antrenmanlar ile devam ediyor. 
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor´da, Genel Menajer Tuğçe Keçeli, Başantrenör Mustafa Umut Uysal, Kaptan Güldeniz Önal, 2´nci Kaptan Dilara Sağbaş ile tecrübeli oyuncu Alesia Rihlyuk yaşanan süreç ve gelinen nokta ile ilgili görüşlerini dile getirdi.
'SARSINTIYI ÇOK SERT HİSSETTİK'
Genel Menajer Tuğçe Keçeli, en yüksek motivasyonu sağlamak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Keçeli, "Sarsıntıyı çok sert hissettik. Çok korktuk. Fakat hem ülkemiz hem ilimiz çok şükür diğer illerle kıyaslanamayacak şekilde ayakta. Tabi buna hem şükrediyoruz hem minnettarlığını yaşıyoruz. Kaybettiğimiz birçok insan var. Canımız yanıyor, öfkeliyiz. Hayatta kalmanın minnettarlığını ve şükrünü tüm bu karışık duygularla yaşıyoruz" dedi.
'BUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'
Başantrenör Mustafa Umut Uysal ise, "Bu büyük felakette ailelerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Tüm, ülkemizin başı sağ olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Çok büyük bir felaketti. Biz de bu süreçte Adana'daydık. Depremi yaşadığımız süreç kolay bir süreç değil. Psikolojik anlamda herkesin zorlandığı, hala da devam eden bir süreç. Kulübümüzün ve Muratpaşa Belediyesi'nin bize sağlamış olduğu imkanlar dahilinde Antalya'da kampa girdik. Biz ekip olarak ve oyuncular olarak bunun üstesinden geleceğiz. Hedefimizde hiçbir değişiklik olmadı. Her zaman için en iyisini yapmaya çalışan bir grup olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Takım kaptanı Güldeniz Önal da, "Tarif edilmez bir duygu. Biz iki tane depremi yaşadıktan sonra ailelerimizin yanına gitmeye çalıştık bir şekilde. Geride kalan süreci onların yanında geçirdik. Uzaktan bile olsa kişi olarak, empati olarak çok zor bir süreçti" ifadelerini kullandı.
'İYİLEŞME SÜRECİNDEYİZ'
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor 2´nci Kaptanı Dilara Sağbaş ise şunları söyledi:
"İyileşme sürecindeyiz. Burada hızlı bir şekilde toparlanacağız inşallah az bir süre kaldı. Tabii ki sorumluluklarımız da var, işimizin başındayız. Sezon başında hedeflediğimiz yerde olmak için sahada olacağız. Birliğimizi herkese göstereceğiz. Bunun dışında şahsen söylemek istediğim bir şey var.  Evet normalleşme sürecindeyiz, normalleşmek zorundayız akıl sağlığımız için ama bu süreçte elimizi biraz vicdanımıza koymamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha insanların empati yapmasını istiyorum dileğim bu."
Takımın tecrübeli oyuncularından Alesia Rihlyuk da şöyle konuştu:
"Elbette bu zorlu dönemde, hayatımızı kaybedebileceğimizi düşündüğümüzde travmatize olduk ama korkumuzu beslememek, panik olmamak, olumlu düşünmek için çabalıyoruz. Binalarımızın gelecekteki olası artçılarda da ayakta kalacağına güvenip, olumlu düşünüp, kuvvetli olmak istiyoruz." (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2023-02-26 15:07:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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