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Bakan Özer: Adana'da eğitim- öğretim başlangıç tarihini 13 Mart'a erteledik

DHA

Bakan Özer: Adana'da eğitim- öğretim başlangıç tarihini 13 Mart'a erteledik


Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)-MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim-öğretime başlayacağını açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini, yeni verilere göre 13 Mart'a ertelemiş olduk" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'ya gelen Bakan Mahmut Özer, 112 Acil Merkezi'nde kurulan Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitim-öğretimi normalleştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Özer, 10 ilde kurulan çadır, konteyner ve prefabrik okullarda eğitimin sürdüğünü belirterek, "131 okul öncesi çadır ve konteynerda eğitim-öğretim yapıyoruz. Bu kapsamda çadırlarda 18 tane ilkokul kurduk. 12 tane ortaokul kurduk. Malatya'da ilk kez konteyner kentte prefabrik okul kurduk. Şu anda orada müfredata dayalı değil; öğrencilerin psikososyal sağlığını desteklemek için öğretmenlerimiz eğitim vermeye devam ediyor" dedi.
'TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK'
Bu hafta içerisinde sınava hazırlanan öğrenciler için yeni kurslar açacaklarını kaydeden Özer, "Konteyner kentlerde tüm imkanlarımızı seferber ettik. 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz sınava girecek. Bu öğrencilerimize ilk adım olarak 2'nci dönemin konularını sınav kapsamından çıkardığımızı duyurmuştuk. Bu öğrencilerimizin sınava hazırlanması için 510 noktada 1 Mart itibarıyla destekleme ve yetiştirme kurslarımızı hizmete açacağız. Böylece bu çocuklarımızın sınava hazırlanması için bakanlık olarak her desteği vereceğiz. 10 ilde çok dinamik bir süreç yaşıyoruz. Veriler her geçen gün değişiyor ve o verilere göre aldığımız kararları güncelliyoruz. Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim-öğretime başlayacağını açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart'a ertelemiş olduk. 13 Mart tarihinde tekrar verileri güncelleyip, durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2023-02-26 16:54:48

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