Trafikte sürücülerin tehlikeyi hiçe sayan kavgası kamerada

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, otoyolda tartışan 2 sürücüden 1'inin, otomobiliyle seyir halindeyken manevra yaparak diğer aracı sıkıştırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Mersin-Adana otoyolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Otoyolda ilerleyen biri beyaz diğeri siyah 2 otomobilin sürücüleri, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Siyah otomobilin sürücüsü, sol şeritteki beyaz otomobilin önüne kırarak ilerlemesini engellemeye çalıştı. Trafiği tehlikeye sokan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; siyah otomobil içindeki kişinin, beyaz aracı sıkıştırdıktan sonra camdan sarkarak bağırdığı, videoyu çeken kişinin de `Yaptığı hareketlere bak. Bilerek yavaşlıyor. Kaza yaptırmaya çalışıyor. Birazdan polis noktasında da aynı şeyi yapsana´ dediği anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-02-27 11:02:34
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