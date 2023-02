Afet riskli mahallede yaşayanlar kentsel dönüşüm istiyor

Nuri PİRYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da 10 yıl önce afet riskli alan ilan edilen ancak vatandaşlar ile müteahhitler anlaşamayınca kentsel dönüşüm projesine başlanamayan, depremlerde de evleri hasar gören 2000 Evler Mahallesi halkı, sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde çok sayıda konutun yer aldığı 13 hektarlık alan, 10 yıl önce afet riskli alan ilan edildi. Aradan geçen yıllarda bölgede kentsel dönüşüm projeleri hazırlandı ancak müteahhitler ile bazı daire sahipleri anlaşamadı. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler ile artçı sarsıntılarda mahalledeki blokların 3´ü ağır hasar aldı, çok sayıda apartman da zarar gördü. Yaklaşık 37 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan evleri hasar alan vatandaşlar, çocuk parkında kurdukları çadırlarda kalmaya başladı. Her sarsıntıda binalarının yıkılma korkusu yaşadıklarını dile getiren mahalleli, bir an önce kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayıp tamamlanması ve barınma sorununun ortadan kaldırılması için çağrıda bulundu.

'E-DEVLET'E HASAR KAYDI DÜŞMEDİ'

Mahallede oturan Serpil Yılmaz, kentsel dönüşüm projesinde ev sahiplerinden para istendiği için anlaşma sağlanamadığını belirterek, "Binalarımız 37 yıllık, eski binalar. Depremden sonra benim evim ağır hasar aldı. İnceleme yapılıp ağır hasarlı olduğu belirlenmesine rağmen e-Devlet´e hala düşmedi. Eşyalarımı bir depoya koydum. Parkta kalıyoruz, ateş yakıyoruz, idare etmeye çalışıyoruz. Bir an önce barınacak bir yer istiyoruz" dedi.

'YARDIM PARASI ALAMIYORLAR'

Hasan Yaman ise yaşadığı binanın kolonlarının kırıldığını ifade ederek, "Evler çok eski. İnsanlar korkuyor. Ağır hasarlı binalarda kapı, pencerelerini bile söküp satanlar var. Ağır hasarlı binalar e-Devlet kayıtlarına düşmediği için hak sahipleri yardım parası alamıyor. İnsanlar çok zor durumda. Hasar tespitinde de net bir şey yok. Mağduruz" diye konuştu.

'KORKUDAN EVE GİREMİYORUZ'

Hasarlı binalardan birinde yaşayan Elif Tatvan da şunları söyledi:

"Memurlar gelip inceleme yaptığında ilk başta hasarlı olduğunu söyleyip `Çıkın´ dediler. Daha sonra farklı bir memur geldi o da `Orta hasarlı´ dedi. Ev çok kötü durumda. Korkudan eve giremiyoruz. Ortada kaldık. Biz yurtta kalıyoruz ama camide, sokakta, parkta kalan arkadaşlarımız var. Dışarıda 2030 bin liralık evlerin kiraları bile aylık 7080 bin TL olmuş. Bu paraları nasıl verelim?"

HASAR TESPİTLERİNDE KARGAŞA

Müge Danış ise bina incelemelerinde ve hasar tespitlerinde kargaşa yaşandığını kaydederek şöyle konuştu:

"Ağır hasarlı 3 binayı ilk gün boşalttırdılar. İnsanlar kendi imkanlarıyla evlerini boşalttı. Daha sonra e-Devlet´e `orta hasarlı´ olarak düştü, daha sonra o ibare de kalktı. Bu mahalledeki tüm evler 2013 yılında riskli ilan edildi. Bizim amacımız buradaki 3 bina değil, bütün binalar. Gerçekten ağır hasarı varsa binaların durumu tespit edilsin, sonrasında da tahliye edilecekse hızlıca tahliye edilsin. İnsanlar mağdur edilmeden tahliyeler yapılsın. Krizin düzgün yönetilmesini istiyoruz. Binalarımızın sağlam olmadığını zaten inceleyenler de söylüyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yaşar SERİNTÜRK

