Defalarca ata kemerle vuran şüpheli, yakalandı

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Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde kemerle ata defalarca vurduğu belirlenen H.S. (19), yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Şubat'ta Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. At arabasına un çuvalı taşıyan kişi, huysuzlanan ata elindeki kemer ile defalarca vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tepki çeken görüntülerin ardından Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, at arabası üzerindeki un çuvallarının dağıtıldığı iş yerlerini belirleyip, şüphelinin H.S. olduğunu tespit etti. Polis, H.S.'yi Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. H.S., 'hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek' suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-02-28 12:00:20



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