Bakan Koca: İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi taşınacak

Can ÇELİKAnıl ATAR/ HATAY, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde depreme dayanıklılık araştırmaları yürütüldüğünü belirterek, "Bu çerçevede İstanbul Kağıthane devlet hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve araştırma hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki sahra hastanesini ziyaret edip, incelemelerde bulundu. İkili görüşmenin ardından Koca ve Ghebreyesus, basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen 2 depremin 11 kentte büyük yıkıma ve can kabına yol açtığını söyledi. Koca, depremin ilk saatlerinde 'Seviye-4 Acil Durum' ilan ettiklerini ve uluslararası dayanışmaya ivme kazandırdıklarını dile getirdi.

'BİZZAT ZİYARETE GELİP, SAHAYI GÖRDÜLER'

Bakan Koca, Birleşmiş Milletler'in (BM) sağlık alanındaki uzman kuruluşunun Dünya Sağlık Teşkilatı olduğunu hatırlatarak, "Söz konusu uluslararası destek çağrısının sağlık alanındaki yönetimi için yetkili kuruluş olarak Dünya Sağlık Teşkilatı belirlenmiştir. Bu çerçevede bugün Dünya Sağlık Teşkilatı'nın en üst düzeydeki yetkililerini ülkemizde ağırlıyoruz. Genel Direktör Tedros Adhanom ve Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, ekipleri ile bizzat ziyarete geldiler, sahayı gördüler. Kendileriyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizin deprem sırasında maruz kaldığı olumsuz etkilerin yanı sıra sunduğumuz sağlık hizmetlerini ve toparlanma sürecine ilişkin planlama ve çalışmalarımızı kendileriyle paylaştık. Bu sürece Birleşmiş Milletler'in ve Sağlık Teşkilatı'nın nasıl katkı verebileceğine ilişkin de istişarelerde bulunma fırsatı elde ettik. Bundan sonraki süreçte ekiplerimiz, belirlediğimiz öncelik alanları olan sağlık altyapısı, mobil sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmetleri, aşılama, ruh sağlığı, çevre sağlığı hizmetleri gibi birçok kritik alanda çalışmalarına devam edecek" dedi.

35 SAHRA HASTANESİ

Deprem sürecinde yaralıların acil tedavisi ve ardından güvenli bölgelere naklini öncelediklerini dile getiren Koca, "Afet bölgesinde kullanılır durumdaki hastanelerimize ek olarak, 27'si yabancı dostlarımızca kurulan toplam 35 tam teşekküllü, ameliyathanesi olan sahra hastanemiz ve 110 acil müdahale birimimiz ile yerinde sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu sağlık kuruluşlarımız, yaralılarımıza hızla ilk müdahalelerin yapılmasında büyük bir performans sergilemiştir. Yereldeki ekiplerimizin yanı sıra, afet bölgesine sevk ettiğimiz 1253 ambulans ve 245 UMKE ekibi sürekli görev yapmaktadır. Bunlarla birlikte 14 hava ambulansımız, Cumhurbaşkanlığı´mızın uçakları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak ve gemiler ile yaklaşık 1 hafta içinde 50 bini aşkın yaralımızı hızla bölge dışına naklettik. İkinci aşamada, bölgedeki depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçtik. 112 Acil ve UMKE ekiplerimiz, yerleşim yerleri ve köyleri karış karış dolaşarak sağlık taramalarını yapıyor, gerekli ilaçları temin ediyor ve hijyen malzemelerini dağıtıyor" diye konuştu.

'SULARDAN DÜZENLİ NUMUNE ALINIYOR'

Tüm sağlık tesislerinde etkin 'sendromik sürveyans' takibi yapıldığını belirten Bakan Koca, "Bölgedeki şebeke sularından düzenli olarak aldığımız numuneleri analiz ediyor ve sonuçlarını vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Bölge genelinde ilaçlama ve kireçleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Depremzedelerimize ve bölgede çalışan ekiplere tetanos aşılarını yapıyoruz. Aynı şekilde çocukluk çağı aşılamaları da aksamadan devam ettiriliyor. Şu ana kadar halk sağlığını tehdit edecek bir durumun ortaya çıkmamış olması, bu sıkı tedbirler sayesindedir. Dünya Sağlık Teşkilatı ile verimli iş birliğimiz, depremin ilk anından itibaren devam etmektedir. Ülkemize gelen yabancı sağlık ekiplerinin koordinasyonu için Adana'da oluşturduğumuz Ortak Koordinasyon Merkezi, ekiplerin gerekli standartlara sahip olmaları, kontrolü ve koordinasyonu anlamında önemli bir görev üstlenmiştir. Bu kadar büyük bir felakette yürüttüğümüz bu ortak çalışma modelinin gelecekte yaşanabilecek sağlık acil durumları açısından dünya için de önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyoruz. Kendilerine bir kez daha sizin huzurunuzda da buraya kadar geldikleri ve gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum" dedi.

'TEDİRGİN OLACAK DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Ülke genelinde sağlık tesislerinin depreme mukavemeti konusunda harekete geçtiklerini belirten Bakan Koca, "Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları, ülke genelinde yürütülmektedir. Bu çerçevede İstanbul Kağıthane devlet hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve araştırma hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir. Taşınma işlemi, birkaç gün içerisinde tamamlanacaktır. Benzer çalışmalarımız devam edecektir ve bu taşınma durumlarını bilgilendirme çabası içerisinde olacağım. Ayrıca bildiğiniz gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi için de hem hizmetin devamı hem de kıymetli bilim insanlarımızın hizmete devam edebilmeleri için de gayret ve çaba içerisindeyiz. Bununla ilgili de son durumu önümüzdeki birkaç gün içerisinde açıklamaya gayret etmiş olacağım. Vatandaşlarımızın bu dönemde tedirgin olmaması ve bu anlamda açıklamaları dikkatle takip etmelerini önemsiyorum. Vatandaşlarımızın tedirgin olacağı bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

GHEBREYESUS: TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI YARDIMA DA İHTİYACI VAR

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ise her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını söyleyerek, "Yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Gaziantep'ten Antakya'ya kara yolu ile geldik. Yolda gördüğümüz yıkım, inanılmaz boyutlardaydı. Deprem 11 ili etkilemiş. Yaklaşık 44 bin ölü ve birçok yaralıyla gerçekleşen felaket, büyüktür. Bakan ve hükümetin depremzedelere yardım konusunda ellerinden geleni yaptıklarının bilincindeyiz. 55 bin tahliye, kolay bir iş değildir. Sahada çalışan görevlilere ve özellikle 14 bin UMKE görevlisine teşekkür etmek istiyorum. Bir kez daha depremin büyüklüğüne dikkat çekmek istiyorum; inanılmaz büyük bir depremdi. Türkiye elinden gelenin en iyisini yapıyor ama uluslararası yardıma da ihtiyacı var. Uluslararası toplumdan, Birleşmiş Milletler finansmanı yolu ile vadettikleri yardımı yapmalarını rica ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Anıl ATAR

2023-02-28 16:11:22



