Adana'da yol kenarında başlarından vurulmuş halde bulundular: 1 ölü, 1 yaralı

Yusuf KANTARLIYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da yol kenarında 1 erkek ve 1 kadın başladından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen kadın tedaviye alınırken, polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi´nde saat 16.00´da meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan 2 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Abdülsamet Kocaman olduğu öğrenilen kişinin başından vurularak öldürüldğünü Zülfiye D.´nin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Zülfiye D., olay yerindeki ilk müdahanin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Kocaman´ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2023-02-28 19:26:43
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