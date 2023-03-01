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Azeri asker, ayağı kırılmasına rağmen deprem bölgesinden ayrılmamış

DHA

Azeri asker, ayağı kırılmasına rağmen deprem bölgesinden ayrılmamış


Akif ÖZDEMİRGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinden 236 kişilik kafile, Adana'dan uğurlandı. Azeri askerlerden birinin kurtarma çalışmaları sırasında beton blok düşmesi sonucu ayağının kırıldığı, buna rağmen deprem bölgesinden ayrılmadığı ortaya çıktı. Adana Valisi Süleyman Elban, yaralı askere teşekkür ederek, "O da yardıma koşan diğer kardeşleri gibi bir kahraman. Kahramanlık sadece savaşta olmuyor, afette de çok büyük kahramanlık örneği gösterdiler" dedi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11 kentte yıkımlar oldu. Depremin ardından Azerbaycan'dan 750 kişilik arama-kurtarma ekibi Kahramanmaraş ve Hatay'a geldi. Depremin ilk gününden itibaren çalışmalarını sürdüren ekipler, 70'ten fazla kişiyi sağ kurtardı. Arama kurtarma ekibinden 236 kişi, bugün Kahramanmaraş'ta görevini tamamlayarak Adana'ya geldi. Ekibi, Adana Valisi Süleyman Elban ve Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev birlikte karşıladı.
AYAĞI KIRILSA DA ENKAZDAN AYRILMADI
Arama-kurtarma çalışmaları sırasında Azeri asker Aliev Nur'un ayağına beton blok düştüğü, hastaneye başvurmadığı, sağlık ekibinin müdahalesiyle ayağı alçıya alınıp, enkaz bölgesinden çalışmalar bitene kadar ayrılmadığı ortaya çıktı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kafileyle havalimanına gelen Aliev Nur, uçakla yolcu edildi.
KAHRAMANCA MÜCADELE ETTİLER
Adana Valisi Süleyman Elban, enkazdaki kurtarma çalışmaları sırasında ayağı kırılan askere teşekkür etti. Vali Elban, "6 Şubat günü ülkemize gelen büyük kafilenin, yani 236 kişi bugün ayrılıyorlar. Yaklaşık 300 kişilik bir grup, Kahramanmaraş ve Hatay'da görevlerine devam ediyorlar. Hem arama-kurtarma hem sağlık hizmeti hem de çadır kentlerde çalışmalar yürüttüler. Afetin ilk anında ülkemizin herhangi bir kentinden gelir gibi Azerbaycan'dan kardeşlerimiz hemen yardıma koştular. Bir kardeşimiz ayağını kırmasına rağmen ne orada bir hastane talebinde bulundu ne bize başvurdu ne de ülkesine döndü. Burada kardeşçe çok samimi olarak görev yaptılar. Biz kendilerinden fazlasıyla razıyız. Ülkemizin tüm insanları adına gidip kendisine teşekkür ettim. O da kahramandı. Kahramanca mücadele ettiler. Kahramanlık sadece savaşta olmuyor, afette de çok büyük kahramanlık örneği gösterdiler" dedi.
'BİZİM İÇİN KARDEŞLİK BORCUYDU'
Azerbaycan Ordusu'nun uluslararası ilişkiler departmanında görev alan İlkin Gözelov ise "Ekip arkadaşlarımızın bir kısmı dönüyor, diğer kısmı çalışmalarını sürdürüyor. Arama-kurtarma çalışmaları yaptık, çadırlar kuruldu, yemekler yapılıp, dağıtıldı, Sahra Hastanesi'nde tedaviler yapıldı. İsterdik ki daha iyi günlerde Türkiye'de olalım. Bu bizim için bir kardeşlik borcuydu. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Bizler de iyi günlerde tekrar geliriz." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2023-03-01 15:12:51

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