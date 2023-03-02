

ADANA´da çekici ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Eren Alpay, hayatını kaybetti.Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı ile Ege Bagatur Caddesi´nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mehmet Eren Alpay yönetimindeki 01 BA 922 plakalı motosiklet, Mehmet D. idaresindeki 01 SN 065 plakalı çekici ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri ve sevk edildi. Sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Mehmet Eren Alpay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Alpay´ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Çekici sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Yerde üzeri örtülü cenaze

Motosiklet ve üzeri örtülü cenaze

Kazaya karışan çekici

Kaza yerindeki polisler

Tabuta konulan cenazenin araca taşınmasıHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana / Yüreğir Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

2023-03-02 04:18:40



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