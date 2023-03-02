Evlenmelerine karşı çıktığı kızı ile nişanlısını öldüren şüpheli, tutuklandı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da ormanda tartıştığı kızı Zülfiye Dopoğlu (24) ile nişanlısı Abdülsamet Kocaman´ı (27) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Dopoğlu (49), tutuklandı. Dopoğlu´nun ifadesinde kızının, evlenmesine karşı çıkınca evden kaçtığını söyleyerek, "Abdülsamet Kocaman ile konuştum. Kızımı bırakmak için benden tarla istedi. Buluştuktan sonra bir süre konuştuk. Bana doğrulttuğu tabancayı, bir anlık dalgınlığından faydalanıp aldım ve başına ateş ettim. Kızım kaçmaya başladı, ben de peşinden koştum. Onun da başına ateş ettikten sonra kaçtım" dediği ortaya çıktı.

Olay, 28 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Çukurova ilçesi Örcün Mahallesi´nde, ormanda meydana geldi. Yol kenarında bir kadın ile bir erkeğin kanlar içinde yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından tabancayla vurulan Abdülsamet Kocaman´ın öldüğü, yanındaki Zülfiye Dopoğlu´nun (24) ise ağır yaralandığı saptandı. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Dopoğlu da bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Dopoğlu ile Kocaman´ın nişanlı olduğunu, genç kadının olaydan 2 gün önce evden kaçtığını tespit etti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir otomobilin hızla olay yerine doğru gittiğini belirledi. Otomobilin, Dopoğlu´nun babası Mehmet Dopoğlu´na (49) ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Mehmet Dopoğlu´nu Sarıçam ilçesindeki evine yapılan baskında yakaladı.

`KIZIMI BIRAKMAK İÇİN TARLA İSTEDİ´

Emniyete götürülen Mehmet Dopoğlu, ifadesinde, kızının Kocaman ile evlenmesine razı olmadığını belirterek, "Kızım, iki gün önce beni polise şikayet ederek evden ayrıldı. Nişanlısı ile başka bir yere gittiler. Daha sonra telefonla arayıp, Kocaman ile konuştum. Kızımı bırakması karşılığında benden tarla istedi. Ben de kabul ettim ve konuşmak için çağırdım. Ormanda buluştuktan sonra bir süre konuştuk. Otomobilden inip bana tabancasını doğrultup, `Sen bizi buraya boşuna çağırmazdın. Bize ne yapacaksın?´ dedi. Ben de otomobilden inip, onun bir anlık dalgınlığından faydalanıp tabancayı aldım ve başına ateş ettim. Kızım bana tepki gösterince, tabancayı ona doğrulttum. Kaçmaya başladı, ben de peşinden koştum. Onun da başına ateş ettikten sonra otomobille kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Dopoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-03-02 10:32:18



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