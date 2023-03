Depremin vurduğu Adana'da, çadırda EYT başvurusu

Can ÇELİK-Yaşar Can SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu Adana'da Sosyal Güvenlik Kurumu önünde emekli olmak isteyenler, SGK bahçesine kurulan çadırda ilk başvurularını yapmaya başladı.

Adana'da emeklilik işlemlerini başlatmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdürlüğü önünde sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu. Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilden biri olan Adana'da başvuruları için SGK bahçesine çadır kuruldu. Vatandaşlar, çadırda emekli olmak için ilk müracaatlarını yapmaya başladı. Emekli olmak için sıraya giren Ali Delikanlı, "Eğer borcumuz yoksa buradan direkt form dolduruyoruz. Formu veriyoruz ve başka bir işlem yapmıyoruz. Kendileri yapıyor. E Devlet sisteminde şu an yoğunluktan dolayı zaten sorun var. Ben çok sıra beklemedim ama eşimin borçlanma işlemi için bekliyoruz" dedi. Emeklilik müracaatı yapan Gülten Mutlu ise, "Sıra beklemedim, yeni geldim şimdi hemen form dolduruyorum. Ben çok küçük yaştayken 1990'lı yıllarda sigorta başlangıcım oldu. Emekliliği uzun süredir bekliyordum. 5 bin gün olsaydı daha iyi olacaktı ama biraz ek prim oldu. O yüzden biraz borçlanacağız. Yine de çok mutluyum" diye konuştu. SGK binasında herhangi bir hasar olmadığı, yoğunluk nedeniyle bahçeye çadır kurulduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Can ÇELİK

2023-03-03 12:00:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.