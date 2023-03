Felaketin boyutu, 6 Şubat öncesi ve sonrası DHA muhabirlerinin fotoğraflarında

ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yaşamını yitiren Demirören Haber Ajansı (DHA) Hatay Muhabiri İzzet Nazlı´nın Antakya´nın Cumhuriyet Caddesi´nde çektiği fotoğrafla, mesai arkadaşı Can Çelik´in afet sonrası aynı nokta ve açıdan çektiği fotoğraflar, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 2 büyük deprem, Hatay´da büyük yıkıma yol açtı, enkaz altında kalan binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremde, DHA Hatay Muhabiri İzzet Nazlı´nın ailesiyle birlikte oturduğu 5 katlı Genç Apartmanı da yıkıldı. Enkaz altında kalan İzzet Nazlı (33), eşi Seda (30), çocukları Esila (5) ve Ahmet Eren Nazlı (10) hayatını kaybetti. Nazlı ailesi, 8 Şubat´ta Antakya Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

İzzet Nazlı´nın günler önce Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi´nde çektiği fotoğrafla, depremden sonra bölgede görev yapan mesai arkadaşı DHA muhabiri Can Çelik´in aynı noktadan çektiği fotoğraf, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Nazlı´nın çektiği fotoğrafta caddede günlük yaşamın sürdüğü, araçların binaların önüne park edildiği görülürken, Can´ın çektiği karede ise binaların sağlı sollu çöktüğü, enkaz yığınlarında iş makinelerinin çalıştığı, yükselen toz bulutlarının ise kasvetli bir görüntü oluşturduğu görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-03-03 12:18:54



