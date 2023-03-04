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Annesi, eşi, 3 çocuğu ve kayınvalidesini kaybetti, kayıp kızını arıyor

DHA

Annesi, eşi, 3 çocuğu ve kayınvalidesini kaybetti, kayıp kızını arıyor


Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli ilk depremde Gaziantep´in İslahiye ilçesinde oturduğu binanın yıkılması sonucu eşi, 3 çocuğu, annesi ve kayınvalidesini kaybeden Fatih Karaca (46), enkazın kaldırılmasına rağmen ulaşılamayan diğer çocuğu İrem´in (14) bulunmasını istiyor. Deprem sırasında gece vardiyasında olduğunu evine döndüğünde korkunç manzarayla karşılaştığını belirten Karaca, "Eşimi, 3 çocuğumu, annemi, kayınvalidemi toprağa gömdüm. Bir tek en küçük kızım kaldı. Bulunursa benim için hayatın bir anlamı olacak. Onu gördüğünü söyleyen tanıklar var. Allah rızası için kızımı bulun" dedi. 
Gaziantep´in İslahiye ilçesinde yaşayan ve enerji firmasında şef olarak çalışan 4 çocuk babası Fatih Karaca, gece vardiyasında çalışırken Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Çalıştığı araziden hızla evine giden Karaca, 2´nci katında oturdukları Hacı Ali Öztürk Mahallesi´ndeki 6 katlı Gözde Apartmanı´nın yıkıldığını gördü. Karaca´nın eşi Duygu (41), çocukları Mehmet (16), Sıla (16), Adile Nur (17), İrem (14), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam (66) enkaz altında kaldı. Facianın 7´inci gününde Duygu, Mehmet, Sıla, Adile Nur ve Adile Karaca ile Havva Olamcam´ın cenazeleri enkazdan çıkarıldı.
GÖRGÜ TANIKLARI VAR
Fatih Karaca, enkaz başında yeğenlerini bırakarak 6 cenazeyi alıp memleketi Adana´ya götürerek 13 Şubat günü Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı´na defnetti. 16 Şubat günü Gözde Apartmanı´nın enkaz kaldırma çalışmalarının tamamen bitmesine rağmen ailenin küçük kızı İrem´in izine rastlanmadı. Bunun üzerine Karaca, DNA örneği verdi. DNA hiçbir cenazeyle eşleşmeyince Fatih Karaca, kızının yaşadığına dair umutlandı. Araştırma yapan Fatih Karaca, kızının Gaziantep´te ve Ankara´da gördüğünü öne süren kişilerle konuştu, durumu polise bildirdi.
`SOKAĞA GİRDİĞİMDE ENKAZ ÖNÜNDE FERYAT KOPUYORDU´
5 Şubat günü gece vardiyasına giderken kızı İrem´in ve eşinin kendisini uğurladığını ve o anı unutamadığını söyleyen Karaca, "İrem her zaman olduğu gibi `hayırlı işler, bol kazançlar babacım" diye yolcu etti beni. Arazide çalıştığım sırada deprem oldu. Hemen İslahiye´ye doğru yola çıktım. Yolda ekip arkadaşlarımın telsizden yaptığı `ağabey lütfen yetişin, toprak altındayız´ çağrıları ve dostlarımdan gelen `enkaz altındayız, bize yardım edin´ telefonlarını unutamıyorum. Aileme ulaşmak için hızla ilerledim. Sokağa girdiğimde oturduğum binanın enkazı önünde feryatlar kopuyordu. Enkazın başına vardım. Anne mi, eşim mi, kızım mı, oğlum mu diye bağırayım? Dizlerime vurdum. Sigara kullanmıyordum ama içtim" dedi.
14 YAŞINDAKİ İREM BULUNAMADI
Facianın 7´nci gününde iki kızı, oğlu, eşi, annesi ve kayınvalidesinin cansız bedenlerine ulaşıldığını söyleyen Karaca, "Küçük kızıma ulaşılamadı. Cenazeleri Adana´ya götürüp defnettik. Yeğenlerim kızımdan gelecek bir haber için enkaz başında kaldı. Enkaz çalışmaları bitti ama kızım çıkmadı. DNA örneği verdim ama uyuşma çıkmadı. Tek tek çıkanlara baktık. En ufak ayrıntısına kadar inceledik. Ama kızım yok. Kızımı aramaya başladık. Kayıp ilanı verdik. Aramaya başlayınca birtakım bilgilere ulaştık. Görenlerin olduğunu öğrendik. Bir arkadaşı İrem´i gördüğünü ve voleybol oynadıklarını söyledi. Umutlandık. Arkadaşı "İrem´in aklı yerinde değildi, iyi görünmüyordu" dedi. Biz aramayı sürdürdük. Ankara´dan doktorlar aradı. İrem´i gördük dediler. Kendilerinden çikolata istediğini söylediler. Ama hala bulunamadı" diye konuştu.
SON GÜN KAR TOPU OYNAYIMIŞLAR
Ailesinden geriye depremden saatler önce gezip, kar topu oynayarak eğlendikleri görüntülerin kaldığını söyleyen Karaca, "Mutluluğumuz soldu. Kızım İrem, prensesim neredesin? Allah, kimseye bu acıyı yaşatmasın. Bir tek en küçük kızım kaldı. Bulunursa benim için hayatın bir anlamı olacak. Onu gördüğünü söyleyen tanıklar var. Allah rızası için kızımı bulun. Diriyse dirisi, ölüyse ölüsü. Lütfen bana yardım edin. Allah´a her gün yalvarıyorum. Acımı dahi yaşayamıyorum. Hepsinin bir anda gitmesi tarif edilemez bir acı. Kaybettiklerimin yasını tutamıyorum. Çünkü kızımı düşünmekten başka bir şey yapmıyorum. Kızım nerede, üşüyor mu, iyi mi?" dedi.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-03-04 10:34:24

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