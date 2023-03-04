Oğlunun telefonunu çalan hırsızı yakalayıp, polise teslim etti

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Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da Ramazan B., oğlunun cep telefonunu çalan Canel Sabancılar´ı (33) sokakta yakaladı. Ramazan B.´nin polise teslim ettiği Sabancılar, tutuklandı.

Olay, 28 Şubat akşamı Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi´ndeki müstakil evde meydana geldi. Salonda oturan Ramazan B., diğer odaya ses gelmesi üzerine gidince Canel Sabancılar ile karşılaştı. Şüpheli, evden çıkıp, kaçmaya başladı. Ramazan B. ise peşinden koştuğu şüpheliyi ara sokakta yakaladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Cebinden oğlunun cep telefonunun çıkması üzerine Ramazan B., Sabancılar'ı evine getirip, polise ihbarda bulundu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, gözaltına aldığı Sabancılar´ı emniyete götürdü. İfadesinde suçunu kabul eden Canel Sabancılar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-03-04 10:42:38



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