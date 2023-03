Enkazda 2 çekyat arasında yaşam mücadelesi veren Zümra ve annesine pasta sürprizi

Gülşah ÖZGENYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Hatay'da evleri yıkılan ve 2 çekyat arasında bacaklarına düşen kolonlara rağmen yaşam mücadelesini kazanan Zümra (9) ile annesi Selime (36) Doğruer, Adana'da aynı hastane odasında buluşturuldu. El ele tutuşup, ağlayan anne-kıza doktorlar, pasta kesip sürpriz yaptı.

Oto elektrik ustası Hüseyin (36) ve Selime Doğruer çifti, çocukları Mevlüt (13), Zümra ve Kübra Doğruer (5) ile Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde, Çalışkanlar Sitesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında depreme yakalandı. Selime Doğruer ile kızı Zümra, çöken tavanın üzerine düştüğü 2 çekyatın ortasında kaldı. Enkazdan 15 saat sonra sağ çıkarılan Zümra ile annesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ANNESİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Farklı servislerde tedavi gören ve bacaklarındaki ezilmeler nedeniyle ameliyat olan anne-kız, günler sonra aynı odada bir araya getirildi. Annesini çok özlediğini söyleyen Zümra'nın isteği üzerine doktorlar, pasta keserek süpriz yaptı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Zümra, uzun süre annesinin ellerini bırakmadı. Gözyaşı döken Selime Doğruer, "Zümra ile salona yöneldim ve kucağıma aldığım gibi salon apartmanın yıkılmasıyla çöktü. 2 çekyatın üzerine tavan düşmüştü. Kızımın üzerine düştüm. Bacağımızda kolonlar vardı. 15 saat o şekilde bacağımızda kolonlarla kaldık. Sürekli dua ettim. Ameliyatlar olduk, sanıyorum iyiye gidiyoruz. İnşallah beraber yine el ele çıkacağız. Kızım beni günlerdir görmek istiyordu. 'Anne seninle uyumak istiyorum' diyordu. Bu gece birlikte uyuyacağız. O, benim her şeyim" dedi.

BACAKLARI ENKAZDA KALMIŞ

Hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Dr. Hüseyin Salih Kına da "Anne ve kızı 15 saat enkaz altında kalmışlar. İlk olarak Zümra geldi. Yakınları enkaz altından çıkarıp getirmişti. Sağ bacağı uzun süre enkaz altında kalmış. Ezilme sendromu vardı. 'Hiperemi' dediğimiz kızarıklık ve ısı artışı vardı. Ortopedi ve plastik cerrahi doktorları ilgilendi. Şu an pansumanları devam ediyor. Daha sonra annesi geldi. Onun da sol bacağında aynı durum vardı. Ona da aynı tedaviler uygulandı ve yavaş yavaş bacaklarını hareket ettirmeye başladılar. Şu an da bir ampütasyon işlemi düşünülmüyor, durumları iyiye gidiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

2023-03-04



