Haklarında yakalama kararı çıkarılan müteahhit ile kızı İngiltere'deymiş

ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yıkılan, Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın müteahhidi olan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba'nın İngiltere'de olduğu belirlendi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkılan, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı ve 32 daireli Sami Bey Apartmanı'nın müteahhidi Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü araştırmada baba ve kızının, depremden önce İngiltere'ye gittiği ve yerleşik olarak burada yaşadıkları tespit edildi. DHA-Genel Türkiye-Adana
2023-03-04 12:39:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.