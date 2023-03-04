Haklarında yakalama kararı çıkarılan müteahhit ile kızı İngiltere'deymiş



ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yıkılan, Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın müteahhidi olan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba'nın İngiltere'de olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkılan, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı ve 32 daireli Sami Bey Apartmanı'nın müteahhidi Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü araştırmada baba ve kızının, depremden önce İngiltere'ye gittiği ve yerleşik olarak burada yaşadıkları tespit edildi. DHA-Genel Türkiye-Adana

2023-03-04 12:39:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.