Adanalı kebapçıdan Adıyamanlı depremzedelere kebap ikramı

ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'a mangallar kuran, Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, afetzedelere 10 bin paketten fazla kebap ikram etti.
Adana'da kebapçı olan Yaşar Aydın, tonlarca eti yüklediği araçlarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'a geldi. Aydın ve ekibi, depremzedelerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde mangallarını kurarak, kebap hazırladı. 10 bin paket üzerinde kebap yapıp, depremzedelere dağıtan Yaşar Aydın, "Biz de Adana'da depremi yaşadık. Kentimizde hayat yavaş yavaş normale dönerken, yardıma muhtaç depremzedelere ulaşmak için Adıyaman'a geldik. Depremzedeleri, özledikleri kebapla buluşturduk. Allah, hepimize yardımcı olsun. Hep birlikte yardımlaşarak yaralarımızı saracağız. Biz de elimizden gelen destekle evlerini, yakınlarını kaybedenlerin yanında olmaya çalışıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana Akif ÖZDEMİR
2023-03-04 12:44:29
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