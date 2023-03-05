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Depremlerden etkilenen besici ve çiftçiler için 'özel destek' çağrısı

DHA

Depremlerden etkilenen besici ve çiftçiler için 'özel destek' çağrısı


Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde 4 bin 500'ün üzerinde büyükbaş ile 42 binin üzerinde küçükbaş hayvanın öldüğünü belirterek, besici ve çiftçiler için 'özel destek' çağrısı yaptı. Köse, "Tarım ve hayvancılığa sahip çıkmak zorundayız" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği 11 kentte, binlerce hayvan da enkaz altında kalıp, öldü; çok sayıda tarım ürünü zarar gördü. Tarım ile hayvancılığı yaygın olduğu bu bölgelerde, çiftçiler ile besiciler, büyük zarara uğradı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, bölgedeki besiciler ile çiftçilerin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı. Türk Veteriner Hekimler Birliği'ne bağlı gönüllü veteriner hekimler de çalışmalara destek verdi. Bölgede çalışmalar süratle devam ederken, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse hayvan ölümlerine ilişkin uyarılarda bulundu. 
4 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ
Deprem felaketinde binlerce hayvanın ölmesinin önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Köse, "5 binin üzerinde hayvan barınağı, ahır ve ağıl yıkıldı. 4 bin 500'ün üzerinde büyükbaş, 42 binin üzerinde küçükbaş ve 1000'in üzerinde arılı kovanın telef olduğu tespit edildi. 3 bini aşkın büyükbaş, 18 bin civarı küçükbaş hayvan ise enkazdan sağ kurtarıldı. Önemli sorunlar ortaya çıktı. İneklerin sağılmaya devam edilmesi lazım. Sütün diğer bölgelere ulaştırılması gerek. Çünkü inekler sağılmazlarsa, meme hastalıkları meydana gelir. Yem sorunu da var; bakanlık, bu konuda ciddi çalışmalar yaptı" dedi.
'GIDA SORUNU YAŞANIR'
Depremzede besici ve çiftçilere özel destekler verilmesi gerektiğini vurgulayan Köse, "Hayvancılıktan vazgeçmemeleri sağlanmalıdır. Çünkü hayvancılık, insanlarımızın geleceğidir. Eğer bu insanlara sahip çıkmazsak ve yaşadıkları yerlerden göç ederlerse; geri dönmeleri çok zor olur. Gıda sorunu yaşanır. Topraklarımızı ekemez, insanlarımızı besleyemeyiz. Kentlere göçler çoğalır. Tarım ve hayvancılığa sahip çıkmak zorundayız. Bugünden itibaren bölgedeki ölen hayvanların yerine hayvan vererek, vatandaşlarımızın yıkılan evlerini yaparak, yem desteği sağlayarak, özel destekler vererek, bu işe devam etmelerini sağlamayız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-03-05 09:57:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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