Adana'da silah üretilen çiftlik evine baskın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da silah üretilen çiftlik evine baskın

DHA

Adana'da silah üretilen çiftlik evine baskın


Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)-ADANA'nın Seyhan ilçesinde silah üretimi yapılan çiftlik evine baskında çok sayıda silah ile malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde silah üretildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilip, ateşli silaha dönüştürüldüğünü, ardından da satışının yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, çiftlik evine baskın yaptı. Baskında Y.E.D. ile V.C.Ö. gözaltına alındı. Operasyonda 25 ruhsatsız tabanca, 51 ucu açılmış namlu, 25 tabanca sürgüsü, 26 ateşleme tertibatı, 24 icra yay ve mili, 23 sürgü tutma pimi, 36 şarjör ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-03-05 10:16:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da yasa dışı silah imal eden 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da yasa dışı silah imal eden 2 şüpheli ...
Depremlerden etkilenen besici ve çiftçiler için 'özel destek' çağrısı
YEREL HABERLER Depremlerden etkilenen besici ve çiftçiler için 'özel ...
Adana'da gönüllü usta öğreticiler depremzedelere kuaförlük hizmeti veriyor
YEREL HABERLER Adana'da gönüllü usta öğreticiler depremzedelere ...
Adanalı kebapçıdan Adıyamanlı depremzedelere kebap ikramı
YEREL HABERLER Adanalı kebapçıdan Adıyamanlı depremzedelere kebap ...
Haklarında yakalama kararı çıkarılan müteahhit ile kızı İngiltere'deymiş
YEREL HABERLER Haklarında yakalama kararı çıkarılan müteahhit ile ...
Enkazda 2 çekyat arasında yaşam mücadelesi veren Zümra ve annesine pasta sürprizi
YEREL HABERLER Enkazda 2 çekyat arasında yaşam mücadelesi veren ...
Oğlunun telefonunu çalan hırsızı yakalayıp, polise teslim etti
YEREL HABERLER Oğlunun telefonunu çalan hırsızı yakalayıp, polise ...
Annesi, eşi, 3 çocuğu ve kayınvalidesini kaybetti, kayıp kızını arıyor
YEREL HABERLER Annesi, eşi, 3 çocuğu ve kayınvalidesini kaybetti, ...
Baba- oğlu, çalındığını iddia ettikleri koyunun yanındaki 2 kişiyi öldürdü
YEREL HABERLER Baba- oğlu, çalındığını iddia ettikleri koyunun ...
Hatay'da enkazdan yaralı kurtulan anne ile kızı Adana'da hastane odasında kavuştu
YEREL HABERLER Hatay'da enkazdan yaralı kurtulan anne ile kızı ...
Adana'da evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı
Adana Yüreğir'de tarımsal alanda yapılaşmaya izin verilmeyecek
YEREL HABERLER Adana Yüreğir'de tarımsal alanda yapılaşmaya izin ...
"Güçlendirme" için boşaltılan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ek hizmet binasında hizmete başladı
YEREL HABERLER "Güçlendirme" için boşaltılan Çukurova Üniversitesi ...
Müteahhidin 'istinat duvarına karşı çıkıldığı için yıkıldı' dediği binanın yöneticisi: Duvar zaten vardı
YEREL HABERLER Müteahhidin 'istinat duvarına karşı çıkıldığı için ...
Adana'da "EYT" yoğunluğunun oluştuğu SGK binası bahçesine çadır kuruldu
YEREL HABERLER Adana'da "EYT" yoğunluğunun oluştuğu SGK binası ...
Ağabeyi, yengesi ve ikiz yeğenlerini kaybeden avukat: Delil ve ifadelere göre sorumluluk müteahhidin
YEREL HABERLER Ağabeyi, yengesi ve ikiz yeğenlerini kaybeden avukat: ...
Deprem felaketinin yaşandığı Adana, Hatay ve Osmaniye'de cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Deprem felaketinin yaşandığı Adana, Hatay ve ...
Adana'da eşiyle kavga ederken araya giren kişiyi öldüren sanık müebbet hapisle yargılanacak
YEREL HABERLER Adana'da eşiyle kavga ederken araya giren kişiyi ...
Adana'da sınava hazırlanan öğrenciler için konteyner eğitim alanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Adana'da sınava hazırlanan öğrenciler için konteyner ...
Adana'da hissettikleri her depremde Varto'da 57 yıl önce yaşadıkları yıkımı hatırlıyorlar
YEREL HABERLER Adana'da hissettikleri her depremde Varto'da 57 yıl ...
Felaketin boyutu, 6 Şubat öncesi ve sonrası DHA muhabirlerinin fotoğraflarında
YEREL HABERLER Felaketin boyutu, 6 Şubat öncesi ve sonrası DHA ...
Depremin vurduğu Adana'da, çadırda EYT başvurusu
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Adana'da, çadırda EYT başvurusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.